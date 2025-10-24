Временные ограничения введены в аэропортах Калуги, Краснодара и Геленджика

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Калуги, Краснодара и Геленджика, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал он в пятницу в своем телеграм-канале.

Ранее в ночь на 24 октября приостановил работу аэропорт Волгограда.