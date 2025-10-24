Поиск

Массированная атака БПЛА отражена ночью в десяти районах Ростовской области

В Новошахтинске в результате пожара без электроэнергии остались многоквартирные дома, детский сад и техникум

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Силы ПВО отразили атаку БПЛА в ряде населенных пунктов Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

"Ночью силы и средства ПВО отразили массированную воздушную атаку, уничтожив и перехватив БПЛА в Таганроге, Новошахтинске, Красносулинском, Мясниковском, Каменском, Зимовниковском, Тарасовском, Миллеровском, Куйбышевском и Шолоховском районах. К счастью, никто из людей не пострадал", - написал Слюсарь в пятницу.

Слюсарь отметил, что произошло несколько возгораний, которые оперативно потушили.

По его информации, в Новошахтинске в результате пожара без электроэнергии остались многоквартирные дома, детский сад и техникум. Без энергоснабжения остается около 1500 человек. "Восстановлением их энергоснабжения специалисты займутся в светлое время суток", - добавил глава региона.

