Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом IMOEX2 на 0,5%, лидирует "Система"

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в пятницу корректируется вверх после отката накануне на фоне объявления ЕС и США новых антироссийских санкций, опасений эскалации геополитической напряженности и возможной паузы в цикле смягчения монетарной политики ЦБ РФ из-за угрозы инфляции; поддерживающим фактором выступает выросшая днем ранее нефть (фьючерс на Brent торгуется у $65,6 за баррель). Индекс IMOEX2 за минуту торгов подрос на 0,5%, в район 2585 пунктов.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2584,49 пункта (+0,5%); лидируют в росте акции АФК "Система" (+2,8%), ВТБ (+2%), "Сургутнефтегаза" (+1,3%), "ММК" (+1,2%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 24 октября, составляет 81,2690 руб. (-38,59 копейки).

Президент США Дональд Трамп и его администрация надеются, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным по украинскому урегулированию все же состоится в будущем, заявила в четверг представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

"Встреча между этими двумя лидерами не полностью снята с повестки дня. Я думаю, президент и вся администрация надеются на то, что однажды это может произойти, но мы хотим быть уверены в том, что у встречи будет ощутимый позитивный результат", - заявила она в ходе брифинга.

Представитель Белого дома напомнила, что Трамп на протяжении долгого времени высказывал свое недовольство в связи с позициями обеих сторон. Ранее Трамп заявил, что пока отменил планировавшуюся в Будапеште встречу с Путиным.

Также Левитт заявила, что введенные санкции против российских нефтяных компаний, как предполагается, окажут значительное влияние на Москву. "Мы ожидаем, что эти санкции нанесут ущерб, как сказал вчера глава Минфина", - добавила она.

В частности, по словам Левитт, данные меры могут поспособствовать отказу Индии и Китая от российской нефти.

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что оценить масштабы ущерба от введенных им санкций против РФ можно будет примерно через полгода. "Сообщу вам об этом примерно через шесть месяцев. Посмотрим, что будет", - сказал он в Белом доме, отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли ущерб от санкций существенным.

Тем временем агентство Bloomberg сообщило в четверг, что европейские лидеры перенесли принятие решения по замороженным российским активам на декабрь.

В Брюсселе в четверг прошел саммит глав государств и правительств стран Евросоюза. Ранее сообщалось, что Еврокомиссия рассматривает возможность использования российских замороженных активов в размере около 170 млрд евро, которые в настоящее время хранятся в финансовом депозитарии Euroclear в Брюсселе. Предполагается, что 140 млрд евро из этих средств пойдут на "репарационный кредит" Украине. Ранее говорилось, что данный вопрос будет рассматриваться на саммите ЕС в четверг.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил после саммита ЕС, что планы по использованию Евросоюзом замороженных активов РФ для поддержки Украины осуществимы и соответствуют европейскому и международному праву.

По словам аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, накануне рынок акций РФ продолжил падение, вызванное резким ухудшением внешнеполитической атмосферы. Днем ранее Трамп отменил ранее объявленную встречу с Владимиром Путиным в Будапеште и ввел свои первые в этом президентском сроке санкции против России. Одновременно Европейский союз согласовал свой 19-й пакет антироссийских санкций.

В пятницу интерес будет представлять решение Банка России по ключевой ставке (13:30 МСК). Большинство аналитиков сходится во мнении, что ставка будет оставлена на текущем уровне 17% годовых из-за сохраняющейся на высоком уровне инфляции, что также не добавляет оптимизма, отмечает аналитик.

Рост промышленного производства в РФ продолжает замедляться. По данным Росстата, в годовом выражении рост выпуска промышленной продукции в сентябре составил 0,3% против 0,5% в августе и 0,7% в июле. Накопленный годовой рост промпроизводства в январе-сентябре 2025 г. оценивается в 0,7% по сравнению с годовым прогнозом Минэкономики в 1,5% роста.

Индекс МосБиржи на уходящей неделе снова приблизился к уровню поддержки, который находится чуть выше 2520 пунктов. Если он не устоит, откроется дорога вниз до 2400 пунктов, а если устоит, то индекс сможет вернуться к 2700 пунктам, считает Калачев.

В США основные индексы акций выросли накануне на 0,3-0,9% во главе с Nasdaq; позитивным фактором для рынка стала новость о том, что президент США Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином на следующей неделе. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что это произойдет в четверг на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее.

Кроме того, инвесторы оценивали отчетности крупных компаний, результаты которых оказались неоднозначными.

В Азии в пятницу также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,5%, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,03%, южнокорейский Kospi вырос на 2%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,5%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,3%).

На нефтяном рынке утром в пятницу цены проседают после ралли накануне, когда цена Brent локально превышала $66 за баррель из-за опасений эскалации в отношениях США и Китая, а также на фоне введения Минфином США санкций в отношении российских нефтяных компаний "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ".

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 07:01 по Москве в пятницу составила $65,63 за баррель (-0,6%), декабрьская цена фьючерса на WTI - $61,43 за баррель (-0,6%). Накануне фьючерсы выросли более чем на 5%.

Московская биржа
