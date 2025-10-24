Пожар произошел на территории Кемеровской ГРЭС

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Трансформатор загорелся на территории Кемеровской ГРЭС (ООО "Сибирская генерирующая компания") в пятницу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Кузбассу.

"Произошел пожар. Горит трансформатор с маслом. Сотрудники МЧС работают на месте, тушат", - сказал собеседник агентства.

В АО "Кузбассэнерго", под управлением которого находится Кемеровская ГРЭС, "Интерфаксу" подтвердили, что загорелся трансформатор, который находится на территории станции, а не внутри энергообъекта.