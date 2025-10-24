Поиск

В МИД РФ заявили о необходимости адаптации ООН к полицентричным реалиям

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - ООН нуждается в адаптации к полицентричным реалиям, нужны рациональные и выверенные изменения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Безусловно, ООН нуждается в адаптации к полицентричным реалиям. При этом необходимо, чтобы любые изменения носили рациональный и выверенный характер, были направлены на укрепление институциональных основ Всемирной организации, сохранение "разделения труда" между ее главными органами, повышение результативности и оперативного потенциала ООН. Не менее важно, чтобы преобразования осуществлялись под строгим контролем государств-членов и вели к повышению роли стран Мирового большинства" - говорится в комментарий Захаровой в связи с 80-летием со дня создания ООН, опубликованном на сайте МИД РФ.

"Россия как государство-основатель ООН и постоянный член ее Совета Безопасности осознает свою ответственность за судьбу Организации. Российская сторона готова и впредь совместно с многочисленными единомышленниками энергично работать в пользу полноценного восстановления центральной координирующей роли ООН в мировых делах, как это предусмотрено Концепций внешней политики нашей страны, и добиваться строгого соблюдения заложенных в ее Устав принципов", - подчеркнула Захарова.

Она отметила, что в "последнее время критика в адрес ООН зазвучала с новой силой. Доходит до утверждений, будто она выполнила свою историческую миссию и больше не востребована".

"Действительно, в работе Всемирной организации хватает проблем. Речь идет об ангажированности Секретариата, низкой эффективности, забюрократизированности, нерациональном расходовании средств и т.д. Однако их корень кроется не в структурных изъянах, а в том, как делегации подходят к деятельности ООН и пользуются возможностями, которые она открывает. Ведь Всемирная организация является лишь отражением политической воли и договороспособности государств-членов", - заявила представитель МИД РФ.

Захарова напомнила, что создание ООН "стало одним из главных итогов победы во Второй мировой войне. Именно разгром нацизма, фундаментальный вклад в который внесла наша страна, создал предпосылки для формирования новой системы международных отношений".

"Все это, тем не менее, не может поставить под сомнение тот непреложный факт, что ООН - самая успешная международная организация в истории человечества, сила которой заключается в беспрецедентно широкой представленности и круге полномочий. Устав Всемирной организации полностью сохраняет актуальность и оптимально отвечает на запросы многополярной эпохи. Закрепленные в нем основополагающие принципы межгосударственного взаимодействия выдержали испытание временем и должны неукоснительно соблюдаться во всей полноте, совокупности и взаимосвязи", - добавила Захарова.

