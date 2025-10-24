Поиск

В МИД отметили, что диалог РФ-США помогает донести информацию о реальном положении дел

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Контакты Москвы и Вашингтона позволяют доносить информацию о реальном положении дел, однако продвижение в Конгрессе США инициатив, связанных с якобы похищением Россией украинских детей, означает попытку подорвать диалог, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Расцениваем эту законодательную инициативу как попытку подорвать установившийся между Россией и США диалог, в том числе по вопросу воссоединения детей, в силу различных причин потерявших связь со своими родными в ходе конфликта на Украине", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

"Исходим из того, что установленный прямой контакт с американской стороной позволит не только содействовать воссоединению семей, но и доносить до мирового сообщества информацию о реальном положении дел", - отметила она.

Захарова подчеркнула: "Факты воссоединения детей с родными и близкими верифицируются сотрудниками Международного Комитета Красного Креста, которые сопровождают детей для их передачи родителям и родственникам".

МИД РФ Мария Захарова США Украина
