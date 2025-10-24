Поиск

Глава Минобороны РФ проинспектировал "Южную" группировку войск в зоне СВО

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов в "Южной" группировке войск проверил работу передового пункта управления одного из соединений, где заслушал доклады офицеров штаба о текущей обстановке в зоне ответственности и характере действий противника, сообщает российское военное ведомство.

"Командующий группировкой генерал-полковник Александр Санчик доложил главе российского ведомства, что в результате решительных и профессиональных действий военнослужащих соединения за сутки освобождён населённый пункт Дроновка Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении Минобороны, распространённом в пятницу.

Министр обороны РФ поздравил и поблагодарил военнослужащих за мужество, проявленное при освобождении Дроновки, информирует ведомство.

По его данным, в ходе доклада Санчик отметил, "что в рамках исполнения поручения министра обороны РФ о повышении мобильности тактических групп в подразделения группировки на постоянной основе поступают мотоциклы, квадроциклы и багги, а специалистами ремонтных подразделений группировки изготавливаются самоходные транспортёры переднего края, которые в зависимости от задач оборудуются дополнительными модулями для эффективного выполнения боевых задач".

Также Белоусову доложили, что в подразделениях группировки на постоянной основе используются и развиваются наземные робототехнические комплексы, платформы различного назначения.

"В каждом соединении группировки оборудованы цеха по сборке, восстановлению, развитию и модернизации робототехнической техники. Универсальными наземными робототехническими платформами только за октябрь было подвезено более полутора тонн полезных грузов на боевые позиции", - отметил Санчик.

Министру обороны РФ была представлена разработанная специалистами "Южной" группировки войск наземная робототехническая платформа для доставки БПЛА, которая несёт на себе несколько ударных FPV-дронов и один разведывательный беспилотный летательный аппарат. Платформа способна самостоятельно передвигаться на несколько километров, а также имеет стационарные зарядные устройства для БПЛА, что увеличивает автономность данного комплекса, сказано в сообщении.

"В завершение работы министр обороны РФ вручил военнослужащим, отличившимся при выполнении задач в зоне специальной военной операции, государственные награды", - информирует Минобороны.

Хроника 24 февраля 2022 года – 24 октября 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Андрей Белоусов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Денежная база в России выросла с 10 по 17 октября на 64,6 млрд рублей

ВТБ в III квартале заработал 100 млрд рублей по МСФО

"КАМАЗ" с 10 ноября вернется к пятидневной рабочей неделе

"КАМАЗ" с 10 ноября вернется к пятидневной рабочей неделе
Военная операция на Украине

Свыше 20 жителей Белгородской области ранены в ходе атак со стороны ВСУ за день

Военная операция на Украине

В течение ночи над регионами РФ и Азовским морем сбиты 111 украинских беспилотников

Военная операция на Украине

Массированная атака БПЛА отражена ночью в десяти районах Ростовской области

Военная операция на Украине

Пять человек, в том числе ребенок, пострадали при атаке БПЛА на дом в Красногорске

Российские Су-30 совершили учебно-тренировочный полет над Калининградской областью

Глава АСВ Мельников арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве

Глава АСВ Мельников арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве

Что произошло за день: четверг, 23 октября

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7427 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ73 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России108 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });