Глава Минобороны РФ проинспектировал "Южную" группировку войск в зоне СВО

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов в "Южной" группировке войск проверил работу передового пункта управления одного из соединений, где заслушал доклады офицеров штаба о текущей обстановке в зоне ответственности и характере действий противника, сообщает российское военное ведомство.

"Командующий группировкой генерал-полковник Александр Санчик доложил главе российского ведомства, что в результате решительных и профессиональных действий военнослужащих соединения за сутки освобождён населённый пункт Дроновка Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении Минобороны, распространённом в пятницу.

Министр обороны РФ поздравил и поблагодарил военнослужащих за мужество, проявленное при освобождении Дроновки, информирует ведомство.

По его данным, в ходе доклада Санчик отметил, "что в рамках исполнения поручения министра обороны РФ о повышении мобильности тактических групп в подразделения группировки на постоянной основе поступают мотоциклы, квадроциклы и багги, а специалистами ремонтных подразделений группировки изготавливаются самоходные транспортёры переднего края, которые в зависимости от задач оборудуются дополнительными модулями для эффективного выполнения боевых задач".

Также Белоусову доложили, что в подразделениях группировки на постоянной основе используются и развиваются наземные робототехнические комплексы, платформы различного назначения.

"В каждом соединении группировки оборудованы цеха по сборке, восстановлению, развитию и модернизации робототехнической техники. Универсальными наземными робототехническими платформами только за октябрь было подвезено более полутора тонн полезных грузов на боевые позиции", - отметил Санчик.

Министру обороны РФ была представлена разработанная специалистами "Южной" группировки войск наземная робототехническая платформа для доставки БПЛА, которая несёт на себе несколько ударных FPV-дронов и один разведывательный беспилотный летательный аппарат. Платформа способна самостоятельно передвигаться на несколько километров, а также имеет стационарные зарядные устройства для БПЛА, что увеличивает автономность данного комплекса, сказано в сообщении.

"В завершение работы министр обороны РФ вручил военнослужащим, отличившимся при выполнении задач в зоне специальной военной операции, государственные награды", - информирует Минобороны.