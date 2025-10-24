ВС РФ за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам на Украине

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам на Украине, которые используются в интересах ВСУ, сообщило министерство обороны РФ в пятницу.

"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России с 18-го по 24-е октября Вооружёнными силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ", - сказано в сообщении Минобороны.

Этими ударами поражены также места сборки, производства, хранения и запуска БПЛА большой дальности, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наёмников, говорится в сводке.



