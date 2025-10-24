Чернышенко заявил, что санкции ЕС не окажут чувствительного влияния на туризм в РФ

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Санкции Евросоюза не окажут чувствительного влияния на туризм в Россию, так как число туристов из ЕС не превышает 5,5% от общего иностранного турпотока, сообщил в пятницу вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"ЕС продолжает практику введения санкций против своих же граждан. Сегодня поток туристов из стран ЕС в Россию не превышает 5,5% от общего числа иностранных туристов. Организованных туристов практически нет. Исходя из этого, чувствительного влияния на туризм в нашей стране эти санкции не окажут", - приводит слова вице-премьера его пресс-служба.

"С другой стороны, мы прекрасно знаем, что жители европейских стран любят путешествовать в Россию. Москва, Санкт-Петербург, города Золотого кольца и многие другие направления всегда пользовались огромной популярностью у европейцев. Мы рады принимать в нашей стране туристов из всех уголков мира. Поэтому, если индивидуальные европейские туристы захотят приехать в Россию, уверен, наши туристические компании найдут возможность помочь им организовать здесь интересный и комфортный отдых", - добавил Чернышенко.

23 октября Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций запретил европейским туроператорам организовывать турпоездки в РФ. По оценке российских туроператоров, эта мера не окажет влияния на въездной туризм в РФ, так как турпоток из Европы очень низкий.