Москалькова надеется на возвращение остающихся на Украине курян домой до конца года

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по права человека в России Татьяна Москалькова выразила надежду, что жители Курской области, перемещенные на Украину, вернутся на родину в 2025 году.

"Обязательно, я надеюсь, и мы не получаем отрицательного ответа со стороны Украины, что это (возвращение курских жителей в Россию - примечание ИФ) случится до конца года", - сказала онаа журналистам.

По ее словам, ведутся переговоры о репатриации 13 курских жителей.

"Мы на днях говорили с Международным комитетом Красного креста о том, чтобы они были обеспечены всем необходимым, - отметила Москалькова. - Пока конкретной даты их возвращения нет".