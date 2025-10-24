Поиск

Два жителя Костромской области осуждены за сотрудничество с СБУ

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Двое жителей Костромской области осуждены к длительным срокам заключения за передачу украинской разведке информации о местных чиновниках, военных и энергетических объектах, а также за изготовление взрывного устройства, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"Костромским областным судом вынесен обвинительный приговор двум жителям региона, гражданам РФ, за совершение государственной измены, незаконные изготовление взрывчатых веществ и оборот наркотических средств и психотропных веществ", - говорится в сообщении ЦОС, поступившем в "Интерфакс".

По данным ведомства, Г.Смирнов, 1990 года рождения, "из корыстной заинтересованности посредством иностранного мессенджера Telegram инициативно вступил в переписку с представителем Службы безопасности Украины (далее - СБУ), а затем установил с ним сотрудничество на конфиденциальной основе и выразил готовность предоставлять ему различного рода информацию, включая фото- и видеоматериалы, а также оказывать иную помощь в деятельности, направленной против безопасности РФ".

"Для совершения преступления Смирнов привлек своего знакомого Филатова В.В, 1985 года рождения. По указанию куратора СБУ злоумышленники собрали и передали сведения об объектах и сотрудниках администрации Костромской области, энергетической и военной инфраструктуры региона", - говорится в сообщении.

Также, отметили в ЦОС, "фигуранты изготовили самодельное взрывчатое вещество, которое заложили в тайник на территории Костромской области, после чего были задержаны сотрудниками ФСБ".

"Суд постановил приговорить Смирнова Г.В. к 19 годам лишения свободы с ограничением свободы один год и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима, Филатова В.В. - к 15 годам лишения свободы с ограничением свободы один год с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сообщили в ведомстве.

В ФСБ напомнили, что "спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp потенциальных исполнителей терактов и диверсий с целью нанесения ущерба нашей стране".

"Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией недопустимо. Для лиц, совершивших подобные преступления, предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с законодательством РФ вплоть до пожизненного лишения свободы", - заявили в ЦОС.

