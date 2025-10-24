Суд арестовал предпринимателя за вывоз мусора к мемориалу "Невский пятачок"

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге Куйбышевский суд арестовал до 21 декабря гендиректора фирмы, подозреваемого в организации незаконного мусорного полигона у плацдарма "Невский пятачок" в Ленинградской области, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

"Следствие полагает, что в апреле-сентябре 2025 года на территории Кировского района области гендиректор ООО "Марта-Модуль-8" Марат Асланов совместно с иными лицами осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность в отсутствии лицензии, заключающуюся в несанкционированном приеме и размещении отходов", - говорится в сообщении.

Мусор по степени негативного воздействия на окружающую среду относится к третьему классу опасности, что в стоимостной форме размера вреда составляет почти 13 млн рублей, добавляет пресс-служба.

Кроме того, Асланова подозревают в хищении денег при исполнении госконтракта по ликвидации несанкционированной свалки в Пушкинском районе. Он предоставил документы с ложными сведениями о размещении отходов на полигонах ООО "Новый свет-ЭКО" и своей фирмы, при этом мусор фактически вывозился на территорию Ленинградской области. По контракту управление благоустройства Пушкинского района перевело ему более 77 млн рублей.

Асланов подозревается в совершении преступлений по ч. 2 ст. 171 и ч. 4 ст. 159 УК (незаконное предпринимательство и мошенничество), обвинение ему не предъявлено. Он просил суд его не арестовывать, а поместить под домашний арест или оставить на свободе под запрет определенных действий.

"Следствие, обосновывая стражу, в том числе указало, что основная часть особо опасных отходов размещались на объекте недвижимости, который находится в границах объекта культурного наследия федерального значения - мемориального комплекса "Невский пятачок", что дополнительно характеризует Асланова как дерзкую и циничную личность", - отмечает пресс-служба.

Ранее региональный главк МВД примерно оценивал объем вывезенного к плацдарму мусора 36 тысяч кубометров. Как информировала прокуратура Ленинградской области, отходы складировали на территории площадью около 25 тысяч кв. м.