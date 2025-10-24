Иноагентом признана журналист Нино Росебашвили

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Минюст внес в перечень иностранных агентов четырех человек и два проекта.

Иноагентами признаны журналисты Ирина Кузьмичева (Новик Ирина) и Нино Росебашвили, востоковед Руслан Сулейманов, блогер Дмитрий Чернышевский (Савромат) (все четверо, по данным министерства, живут не в России), а также проекты "Сердитая Чувашия" и "Усть-Кут24".

Все шесть новых иноагентов выступали против СВО. Также Минюст им вменяет участие в распространении и/или создании контента иноагентов и контента нежелательных для России организаций и распространение фейков о решениях и политике иностранных властей.

Кузьмичева, кроме того, распространяла фейки, направленные на формирование негативного образа российской армии и взаимодействует с иностранными агентами, а также нежелательными организациями, сказано в пресс-релизе.

Сулейманову вменяют участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ, взаимодействие с иноагентами и с нежелательной для России организацией.



Чернышевский, по данным Минюста, распространял фейки, направленные на создание негативного имиджа российских военных, а проект "Сердитая Чувашия" - фейки о российской избирательной системе.

Основателем проекта "Сердитая Чувашия" является лицо, признанное иноагентом, отметил Минюст.

Проект "Усть-Кут24" распространял "недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации", а основатель проекта проживает за пределами Российской Федерации, сказано в пресс-релизе.