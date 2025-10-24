На большей части территории России в ближайшие дни будет теплее нормы

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В ближайшие дни на большей части территории России будет теплее нормы; в частности, на Черноморском побережье температура воздуха с начала следующей недели будет около 20 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"На большей части территории страны температура выше нормы. Тёплая погода и на европейской территории России, и на Урале, и в Западной Сибири, и в Средней Сибири, и даже на большей части Дальневосточного федерального округа", - сказал он.

В некоторых регионах Дальнего Востока в предстоящие дни будет очень холодно. Речь идет о Камчатском крае и о Магаданской области: там температура до 25-27 градусов мороза, а на Чукотке - даже до 29 градусов. "Такая температура примерно на 6-7 градусов ниже нормы, но на Чукотке в отдельных районах даже на 17 градусов ниже нормы", - отметил он.

Помимо этого, температура существенно ниже нормы ожидается на юго-востоке Дальневосточного федерального округа - в Бурятии. Там температура будет понижаться ниже 20: минус 20-23 градуса. Это очень низкая температура для этого времени года, сообщил Вильфанд.

Из-за потепления на юге Сибири от снега освободились и Алтайский край, и Омская, и Томская области, и большая часть Кемеровской области. Но начиная с воскресенья, хотя полностью эти регионы не заметет снегом, но все-таки снежный покров немного увеличится.

Сейчас примерно 55% территории России занято снегом, а было 60%. В первой половине следующей недели территория, покрытая снегом, увеличится на 2%-3%.

На юге европейской части России в предстоящие дни заметно повысится температура. На Черноморском побережье, начиная с начала следующей недели, температура воздуха будет около 20 градусов; ожидается теплая погода. Температура воды в море ниже 20 градусов: в Сочи и Анапе - 17 градусов, в Геленджике и Туапсе - 18 градусов.

В ближайшие дни в Крыму ожидается сильный и очень сильный дождь и ветер до 25 метров в секунду; в Краснодарском крае 25 и 26 октября - сильный дождь с грозовой деятельностью; в Ростовской области ожидается ливень.