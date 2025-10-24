Морской пассажирский транспорт возобновил работу в Севастополе

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе возобновилось после приостановки в пятницу вечером, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении.

Приостановка движения продлилась более полутора часов. Причины не назывались.

Движение морского транспорта ограничивали второй раз за пятницу.