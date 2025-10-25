Поиск

Дмитриев заявил, что не будет просить о смягчении санкций против РФ во время визита в США

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что в ходе своего визита в США не намерен добиваться смягчения санкций в отношении России.

"Нет. Диалог важен, только через диалог можно разрешить конфликт. Думаю, важно понимать российскую позицию, российские обеспокоенности в сфере безопасности. Санкции не такое большое дело", - ответил Дмитриев журналисту телеканала CNN на вопрос о том, будет ли добиваться смягчения санкций против РФ.

По его словам, основной вопрос заключается в том, как "достичь мирного урегулирования кризиса, искать реалистичные решения, а не продвигать нереалистичные".

"Президент Путин ранее упомянул две вещи. Он сказал, что Россия никогда не будет ничего делать под давлением и что эти санкции просто приведут к росту цен на нефть во всем мире, приведут к более высоким ценам на бензин в США. Россия же, возможно, просто будет продавать меньше нефти по более высокой цене", - добавил Дмитриев.

