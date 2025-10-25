Поиск

Несколько БПЛА уничтожено в Воронежской области

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении в регионе не менее четырех беспилотников.

"Дежурными силами ПВО в одном районе и одном городском округе Воронежской области было обнаружено и уничтожено не менее четырех беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гусев в своем телеграм-канале в ночь на субботу.

Глава региона добавил, что в области сохраняется режим опасности атаки БПЛА.

Александр Гусев Воронежская область
