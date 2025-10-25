Один человек стал жертвой взрыва газа в многоэтажке

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Один человек погиб, несколько пострадали в результате взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Сочи, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в ночь на субботу.

"В Сочи один человек погиб и трое пострадали из-за взрыва бытового газа в квартире многоэтажного дома. Эвакуировано 70 жильцов дома на ул. Тимирязева 30/3. ЧП произошло в одной из квартир на 4-м этаже, с последующим возгоранием на площади в 15 кв. м", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что пожар ликвидирован. В результате взрыва разрушены стены и повреждено остекление трех квартир.

"По предварительной информации, погиб мужчина 70 лет, еще трое человек госпитализированы с травмами", - сообщили в ведомстве.

Для жильцов пострадавших квартир подготовлено два пункта временного размещения.