В Ростовской области отразили атаку беспилотников

Пострадавших нет

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В ночь на субботу в Ростовской области были нейтрализованы украинские БПЛА, никто не пострадал, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

"Ночью силы ПВО отразили в Ростовской области воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Донецке, Куйбышевском, Кашарском, Тарасовском, Чертковском, Миллеровском и Шолоховском районах", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, пострадавших нет. Он добавил, что из-за падения фрагментов БПЛА загорелась трава на окраине Донецка, возгорание потушили.