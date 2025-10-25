Поиск

Герасимов проинспектировал войска группировки "Центр"

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями общевойсковой армии и морской пехоты группировки войск "Центр", действующими на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе работы на передовых пунктах управления общевойскового объединения, мотострелковых соединений и соединений морской пехоты генерал армии Валерий Герасимов заслушал доклады командующего армией, командиров соединений и других должностных лиц о результатах выполнения задач в зонах своей ответственности", - отметили в военном ведомстве в субботу.

"В завершение работы начальник Генерального штаба подвел промежуточные итоги с командованием группировки войск "Центр", отметив успехи в освобождении Донецкой Народной Республики, и поставил задачи на дальнейшие действия", - сообщили в Минобороны РФ.

