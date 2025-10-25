Правительство РФ учредило премию имени Фёдорова в области гидрометеорологии

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Премия в области гидрометеорологии имени полярника, начальника гидрометеорологической службы СССР в годы Великой Отечественной войны Евгения Фёдорова учреждена правительством России.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, оно размещено в субботу на сайте кабмина.

"Специалисты, внесшие значительный вклад в развитие гидрометеорологической службы и добившиеся больших достижений в научной, управленческой, образовательной и педагогической деятельности, будут отмечены премией имени Евгения Константиновича Фёдорова", - говорится в постановлении.

Три премии в размере 1 млн рублей каждая будут присуждаться один раз в три года. Впервые премии будут вручены в 2027 году.

Премия будет присуждаться ко Дню работников гидрометеорологической службы, который отмечается 23 марта. Конкурс по отбору номинантов будет проходить с 1 апреля года, предшествующего году, в котором вручается премия. "Решение о присуждении премий будет приниматься на основании предложений специального межведомственного совета, который начнет работу на базе Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", - сообщает кабмин.

"Премия правительства имени Евгения Константиновича Фёдорова увековечит память о советском геофизике, полярнике, начальнике гидрометеорологической службы СССР в годы Великой Отечественной войны, внесшем большой вклад в Победу. Учреждение такой премии особенно важно в год ее 80-й годовщины", - заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев, комментируя постановление.

Он отметил, что "российская гидрометеорологическая служба входит в пятерку лучших, а ее специалисты реализуют уникальные проекты, не имеющие аналогов в мире".

"Уверен, этот шаг замотивирует ученых на новые достижения и будет способствовать укреплению технологического лидерства нашей страны", - подчеркнул Патрушев.