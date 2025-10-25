Кабмин с 1 января проиндексирует ставки таможенных сборов на импорт с учетом накопленной инфляции

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Ставки таможенных сборов на ввозимые в РФ товары с 1 января 2026 года будут проиндексированы с учетом уровня накопленной инфляции. Соответствующая инициатива предложена Минпромторгом РФ и поддержана правительством, сообщила пресс-служба министерства.

Там отметили, что ставки таможенных сборов ранее уже частично индексировались, однако максимальная ставка - 30 тыс. руб., не менялась с 2004 года.

С начала следующего года максимальная ставка сбора составит 73 тыс. 860 руб. Одновременно до 10 млн руб. с 7 млн руб. будет увеличен стоимостной порог партии, при превышении которого взимается максимальная ставка.

Ранее проиндексированные ставки будут увеличены на уровень накопленной инфляции только в размере разницы между ранее проведенной индексацией, отметили в Минпромторге.

Ставки таможенных сборов в отношении товаров радиоэлектроники, по которым ранее применялись максимальные ставки в размере 30 тыс. руб. вне зависимости от объема поставок, с 1 января также составят 73 тыс. 860 руб.

Кроме того, будут доиндексированы ставки таможенных сборов для товаров, таможенная стоимость которых не определяется и не заявляется.

Ставки, взимаемые в отношении экспортируемых товаров и товаров, которые ввозят физические лица для личного пользования, а также в отношении водных и воздушных судов, останутся без изменений.

Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов говорил "Интерфаксу", что повышение ставок за оформление таможенных деклараций на импортные товары должно стать одним из источников поддержки экспортных проектов в условиях бюджетных ограничений. "Это тоже дополнительный источник. Она (плата за таможенное оформление импорта - ИФ) много лет не индексировалась. Ее индексация тоже приведет к дополнительным доходам, которые мы тоже будем направлять как раз в поддержку экспортных проектов", - пояснял он в кулуарах выставка "Сделано в России".