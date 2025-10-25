Восемь человек, включая детей, пострадали в ДТП с автобусом в Самаре

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Восемь человек, в том числе четыре ребенка, пострадали в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Промышленном районе Самары вечером в субботу, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.

"По предварительной информации, пострадавшие пассажиры автобуса - четверо детей и один взрослый, еще трое пострадавших из легкового автомобиля", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что авария произошла около 20:10 (19:10 мск) на пересечении ул. Свободы и пр. Кирова.