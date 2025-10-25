Поиск

Восемь человек, включая детей, пострадали в ДТП с автобусом в Самаре

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Восемь человек, в том числе четыре ребенка, пострадали в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Промышленном районе Самары вечером в субботу, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.

"По предварительной информации, пострадавшие пассажиры автобуса - четверо детей и один взрослый, еще трое пострадавших из легкового автомобиля", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что авария произошла около 20:10 (19:10 мск) на пересечении ул. Свободы и пр. Кирова.

Самара ДТП дети
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: суббота, 25 октября

Миронов переизбран председателем партии "Справедливая Россия"

Володин отметил, что в случае изъятия активов РФ Евросоюзу придется возвращать их с процентами

ВСУ повредили плотину водохранилища под Белгородом

Дополнительные укрытия устанавливают в Белгороде и пригороде

Дополнительные укрытия устанавливают в Белгороде и пригороде

Вступает в силу закон об усилении ответственности за уклонение от исполнения обязанностей иноагентов

Герасимов проинспектировал войска группировки "Центр"

Седьмой беспилотник сбит на подлете к столице

Еще три БПЛА сбито на подлете к Москве

Уничтожен БПЛА, летевший на Москву

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7437 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России109 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ73 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });