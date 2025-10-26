Поиск

Российские военные нейтрализовали за ночь 82 украинских БПЛА

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ утром в воскресенье.

Там уточнили, что 30 БПЛА нейтрализовано над Брянской областью, 26 - над Тульской, 7 - над Черным морем, по 4 - над Азовским морем, Краснодарским краем и Рязанской областью, 3 - над Ростовской областью, два - над Московским регионом, в том числе один БПЛА, летевший на Москву, по одному - над Курской и Липецкой областями.

