Путин провел совещание с начальником Генштаба и командующими группировками

Президенту подробно доложили о ситуации на линии соприкосновения в зоне СВО

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент провел совещание с участием начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующими группировками, которые задействованы в СВО. Все они подробно доложили верховному главнокомандующему о ситуации на линии соприкосновения", - сообщил представитель Кремля.

По его словам, "в частности, был отдельный доклад по купянскому и красноармейскому направлениям". "Было отмечено, что на купянском направлении в окружении находится до 5 тыс. военнослужащих ВСУ, а на красноармейском направлении - 5,5 тыс. военнослужащих ВСУ", - сказал Песков.

"Военнослужащими верховному главнокомандующему была предоставлена полная информация о положении дел на фронте", - проинформировал пресс-секретарь российского президента.