Герасимов заявил о завершении окружения ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Центр" завершили окружение армии Украины в районе Красноармейска и Димитрова, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"Соединение и воинские части 2-й и 51-й армии, наступая на сходящихся направлениях, завершили окружение противника в районе Красноармейска и Димитрова", - сказал Герасимов на совещании с командующими группировками, задействованными в СВО.

Новость дополняется