Начальник Генштаба РФ сообщил о развитии наступления в Днепропетровской и Запорожской областях

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Российские войска развивают наступление в Днепропетровской и Запорожской областях, заявил в воскресенье начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"Подразделения группировки войск "Восток" развивают наступление в Днепропетровской и Запорожской областях, освобождены шесть населенных пунктов", - доложил Герасимов президенту РФ Владимиру Путину.

Путин обсудил текущую ситуацию в зоне СВО с командующими группировками, задействованными в операции.