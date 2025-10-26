Поиск

Начальник Генштаба РФ сообщил о развитии наступления в Днепропетровской и Запорожской областях

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Российские войска развивают наступление в Днепропетровской и Запорожской областях, заявил в воскресенье начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"Подразделения группировки войск "Восток" развивают наступление в Днепропетровской и Запорожской областях, освобождены шесть населенных пунктов", - доложил Герасимов президенту РФ Владимиру Путину.

Путин обсудил текущую ситуацию в зоне СВО с командующими группировками, задействованными в операции.

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 октября 2025 годаВоенная операция на Украине
Валерий Герасимов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Генштабе заявили об успешных испытаниях ракеты "Буревестник"

Военная операция на Украине

Герасимов заявил о завершении взятия под контроль Ямполя в ДНР

Герасимов заявил о завершении взятия под контроль Ямполя в ДНР
Военная операция на Украине

Военные сообщили об окружении Купянска

Военная операция на Украине

Герасимов заявил о завершении окружения ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова

Путин провел совещание с начальником Генштаба и командующими группировками

Российские военные нейтрализовали за ночь 82 украинских БПЛА

Трамп встретится с Путиным, когда появится возможность заключить сделку по Украине

Что произошло за день: суббота, 25 октября

Миронов переизбран председателем партии "Справедливая Россия"

Володин отметил, что в случае изъятия активов РФ Евросоюзу придется возвращать их с процентами

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7443 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2472 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России109 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ73 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });