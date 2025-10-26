Военные сообщили об окружении Купянска

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что группировка войск "Запад" окружила Купянск в Харьковской области, овладела переправами через реку Оскол южнее города.

"На направлении действия группировки войск "Запад" окружен город Купянск. При этом штурмовые отряды 68-й мотострелковой дивизии 6-й армии, совершив обходной маневр, овладели переправами противника через реку Оскол южнее города. Во взаимодействии с 47-й мотострелковой дивизией и 27-й мотострелковой бригадой 1-й танковой армии блокировали группировку вооружённых сил Украины на левом берегу восточнее Купянска", - доложил Герасимов президенту РФ Владимиру Путину.

В окружении находятся подразделения 14-й, 43-й, 116 механизированных бригад противника, а также 1-я бригада Национальной гвардии Украины. Всего 18 боевых батальонов, сказал он.