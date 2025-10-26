Поиск

Путин поручил принять все меры по обеспечению сдачи в плен украинских военных

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на совещании с командующими группировок СВО поручил принять все меры по обеспечению сдачи в плен украинских военных.

"В целях минимизации напрасных жертв, прошу, как мы и делали с вами ранее, принять все исчерпывающие меры для обеспечения сдачи в плен украинских военнослужащих, тех, которые, конечно, пожелают это сделать", - сказал Путин на совещании с командующими группировками, задействованными в СВО.

По словам Путина, "это для военнослужащих армии Украины не так просто".

"Потому что им в спину стреляют и сверху дронами обрабатывают, уничтожают тех, кто пытается сдаться в плен. Тем не менее, с нашей стороны, - это естественно, - нужно действовать и с пленными обращаться в соответствии с нормами международного права и законодательства РФ", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что армия России "всегда относилась к поверженному противнику с милосердием".

"И, конечно, в ходе боевой работы по зачистке этих территорий нужно сделать все для того, чтобы обеспечить безопасность гражданского населения, которым украинские формирования прикрываются как живым щитом. Местным жителям должна быть оказана вся необходимая помощь, и приняты меры по их эвакуации в безопасные районы", - сказал Путин.

На совещании он поставил задачу командующим продолжить выполнение задач СВО, назвав при этом приоритетом сохранность жизней российских военнослужащих.

"Мы к каким-то датам, событиям ничего приурочивать не будем, будем всегда исходить из военной целесообразности и во главу угла ставить сохранность жизней наших ребят", - сказал Путин.

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 октября 2025 годаВоенная операция на Украине
Владимир Путин
