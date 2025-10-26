Герасимов заявил о завершении взятия под контроль Ямполя в ДНР

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Архивное фото Фото: Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Российские войска продолжают наступать на краснолиманском направлении, завершается взятие под контроль поселка Ямполь в ДНР, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"Соединения и воинские части группировки войск "Запад" продолжают успешно наступать на краснолиманском направлении. Завершается освобождение населенного пункта Ямполь", - доложил Герасимов президенту РФ Владимиру Путину.

Он заявил, что наступательные действия также ведутся на остальных направлениях.

"За последние две недели группировка войск "Север" успешно продвигается в южной части Волчанска. На сегодняшний день освобождено более 70% города", - сообщил Герасимов.

"Штурмовые отряды "Южной" группировки войск освободили населенные пункты Дроновка и Плещеевка, продолжая ведение городских боев в Северске и Константиновке", - заявил начальник Генштаба ВС РФ.