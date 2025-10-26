Путин сказал о необходимости определить класс ракеты "Буревестник"

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо определить, к какому классу относится ядерное оружие "Буревестник" и каковы возможные способы применения этой ракеты.

"Нам нужно будет, Валерий Васильевич (Герасимов - глава Генштаба - ИФ), определиться, что это такое, к какому классу оружия эта новая система относится, надо определить возможные способы применения и начать готовить инфраструктуру для размещения этого оружия в наших Вооруженных силах", - сказал Путин на совещании с командующими группировками, задействованными в СВО.

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ сообщил президенту, что дальность полета ракеты "Буревестник" в ходе испытаний составила 14 тыс. км, в воздухе она находилась около 15 часов.

Президент задал уточняющий вопрос: "И это не предел?"

Герасимов ответил утвердительно: "Не предел".