Президент РФ призвал помешать деблокированию противника на купянском и красноармейском направлениях

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо создать условия для того, чтобы помешать деблокированию противника на купянском и красноармейском направлениях.

"Что касается противника, заблокированного в тех регионах, о которых вы сейчас говорили. Без всяких сомнений, противник будет пытаться деблокировать свои группировки извне и изнутри, и напрямую деблокировать, и с помощью действий в близлежащих районах создать условия для этой деблокации, для этого деблокирования", - сказал Путин на совещании с командующими группировками, задействованными в СВО.

Он подчеркнул, что приехал послушать мнение командующих группировками войск по этому вопросу. "Как вы планируете в ближайшее время с учетом сложившейся ситуации боевую работу в вверенных вам направлениях проводить", - сказал Путин.