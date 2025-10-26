В Херсонской области в результате обстрела ВСУ погиб человек

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Житель Алешек (Херсонская область) погиб в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале в воскресенье.

Он добавил, что также в результате атаки БПЛА в Новой Збурьевке уничтожена машина скорой помощи: дрон сделал три сброса боеприпаса на автомобиль, ехавшего на вызов к больному. Водитель и медработники не пострадали. Кроме того, обстрелом повреждено здание школы №3 в Каховке.