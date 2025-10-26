МИД РФ сообщил, что визит в Россию министра иностранных дел КНДР пройдет 26-28 октября

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Чхвэ Сон Хи посетит Россию с рабочим визитом 26-28 октября, сообщает МИД РФ в своем телеграм-канале в воскресенье.

Ранее агентство ЦТАК информировало о предстоящем визите министра иностранных дел КНДР в Россию и Белоруссию.

"Министр иностранных дел КНДР Чхвэ Сон Хи нанесет визит в РФ и Республику Беларусь по приглашению МИД РФ и МИД РБ", - говорилось в сообщении. При этом точные даты поездки не указывались.