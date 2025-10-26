Девять украинских FPV-дронов уничтожено за сутки над Белгородской областью

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Девять украинских беспилотников ликвидировано подразделениями "БАРС-Белгород" и "Орлан" в Белгородской области за минувшие сутки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в воскресенье.

Как он написал в своем телеграм-канале, дроны уничтожены с 07:00 25 октября по 07:00 26 октября.

В частности, подразделение "БАРС-Белгород" нейтрализовали семь беспилотников. Все они были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы в Шебекинском округе.

Бойцы "Орлана" ликвидировали два беспилотника. Один дрон был подавлен РЭБ в Волоконовском районе, еще один - в Грайворонском округе.

Гладков отметил, что все уничтоженные аппараты относятся к типу FPV-дронов.