Минобороны сообщило о продвижении группировки "Восток" в глубину обороны ВСУ

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Войска группировки "Восток" за минувшие сутки продвинулись в глубину украинской обороны, на других направлениях российские военнослужащие улучшили положение, сообщило министерство обороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Ровнополье Запорожской области, Новоалександровка, Даниловка, Орестополь, Тихое и Покровское Днепропетровской области", - сказано в сообщении Минобороны.

В зоне ответственности группировки "Восток" ВСУ потеряли за сутки до 300 военных, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов, говорится в сводке.

Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю. Они нанесли поражение живой силе и технике украинским вооруженным формированиям в районах населенных пунктов Александровка, Красный Лиман (ДНР), Нечволодовка, Кутьковка, Моначиновка и Купянск Харьковской области. Потери противника составили до 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 18 автомобилей. Уничтожены семь станций РЭБ и четыре склада боеприпасов, сообщает Минобороны.

По его данным, войска "Южной" группировки улучшили тактическое положение.

"Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Предтечино, Кузьминовка, Иванополье, Северск, Плещеевка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении.

Здесь противник потерял за сутки более 240 военных, танк, два бронетранспортера М113, девять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, четыре станции РЭБ и склад горючего.

Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции.

В ходе боев они нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Красноармейск, Гришино, Родинское, Димитров, Торецкое (ДНР), Ивановка и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 500 военнослужащих, три боевые бронированные машины "Казак", девять автомобилей и склад боеприпасов, говорится в сводке.

Войска группировки "Север" нанесли поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Ленинское, Кондратовка, Груновка, Корчаковка, Искрисковщина, Варачино и Сенное Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение украинским подразделениям в районах населенных пунктов Волчанск и Бологовка. ВСУ потеряли свыше 190 военных, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей и четыре склада материальных средств, сказано в сообщении.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Степногорск, Новоданиловка и Павловка Запорожской области. Уничтожены до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств", - сообщило Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 октября 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Хроники событий
