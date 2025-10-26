Поиск

Военные сообщили об ударах по энергообъектам Украины и подвижному ж/д составу для перевозок вооружения

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что нанесены удары по объектам энергетики Украины и подвижному железнодорожному составу, задействованному для перевозок вооружения, военной техники в районы боевых действий в Донбассе.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики и подвижному железнодорожному составу, задействованному для перевозок вооружения, военной техники в районы боевых действий на Донбассе", - сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

В ведомстве сообщили, что также нанесены удары по цехам по производству беспилотников ВСУ дальнего действия и месту их запуска, складу хранения украинских безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации ВСУ в 147 районах.

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 октября 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
Новости

Песков заявил, что предпосылок к проведению саммита РФ-США на данный момент нет

Песков заявил, что четкой договоренности о датах проведения саммита РФ-США не было

Песков отметил, что Украина не способна сама производить ракеты, которые могут бить вглубь РФ

В Кремле заявили, что ВС РФ будут жестко реагировать в случае ударов вглубь России

МИД РФ сообщил, что визит в Россию министра иностранных дел КНДР пройдет 26-28 октября

В Генштабе заявили об успешных испытаниях ракеты "Буревестник"

Военная операция на Украине

Герасимов заявил о завершении взятия под контроль Ямполя в ДНР

Военная операция на Украине

Военные сообщили об окружении Купянска

Военная операция на Украине

Герасимов заявил о завершении окружения ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова

Путин провел совещание с начальником Генштаба и командующими группировками

Хроники событий
