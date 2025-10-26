Военные сообщили об ударах по энергообъектам Украины и подвижному ж/д составу для перевозок вооружения

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что нанесены удары по объектам энергетики Украины и подвижному железнодорожному составу, задействованному для перевозок вооружения, военной техники в районы боевых действий в Донбассе.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики и подвижному железнодорожному составу, задействованному для перевозок вооружения, военной техники в районы боевых действий на Донбассе", - сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

В ведомстве сообщили, что также нанесены удары по цехам по производству беспилотников ВСУ дальнего действия и месту их запуска, складу хранения украинских безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации ВСУ в 147 районах.