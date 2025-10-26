Рейс "Уральских авиалиний" из Владикавказа задержали из-за столкновения с птицей

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Время вылета рейса "Уральских авиалиний" Владикавказ-Москва задерживается из-за повреждения при столкновении борта с птицей, сообщает пресс-служба авиакомпании в воскресенье.

"При выполнении рейса U6-1387 по маршруту Домодедово-Владикавказ во время снижения для посадки в аэропорту Владикавказа произошло столкновение с птицей. У воздушного судна оказался поврежден носовой обтекатель", - говорится в сообщении.

В связи с этим время вылета обратного рейса U6-1388 в Домодедово перенесено на более позднее время - на 15:00, уточняет компания.

Пассажиры на время ожидания размещены в гостиницах, обеспечены питанием и напитками.