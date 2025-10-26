Путин на новой неделе проведет совещания с членами кабмина и постоянными членами СБ РФ

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет совещания с членами правительства и с постоянными членами Совета безопасности, сообщает программа "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК).

Также, по информации программы, на предстоящей неделе у главы государства запланированы международные контакты. Кроме того, в графике Путина есть другие рабочие встречи, говорится в сообщении программы.