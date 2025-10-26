Поиск

Встречу конгрессменов США с депутатами Думы организуют в ближайшее время

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В ближайшее время состоится диалог конгрессменов США с представителями Госдумы РФ, сообщил спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев, находящийся с рабочей поездкой в США.

"Мы проводим общение с теми представителями американского сообщества, которые настроены на позитивный диалог с Россией. Мы провели встречу с конгрессвумен Анной Луной. Она высказалась за диалог с Россией, она благодарна России за то, что РФ предоставила файлы о Кеннеди. Это вызвало очень позитивную реакцию в американском обществе", - заявил Дмитриев, комментарий которого размещен в его аккаунте в соцсети МАХ.

По его словам, Луна "также подтвердила желание провести встречу американских конгрессменов с представителями Думы, которая будет организована в ближайшее время и является важным диалогом между парламентами наших стран".

Дмитриев является главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.

Герасимов заявил о завершении взятия под контроль Ямполя в ДНР

