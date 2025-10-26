Поиск

Четыре человека пострадали при ударах дронов в Белгородской области

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Четыре мирных жителя ранены в результате атак дронов ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"На участке автодороги вблизи села Таврово Белгородского района в результате атаки беспилотника на легковой автомобиль ранены мужчина и женщина. У обоих баротравмы, осколочные ранения головы и рук. Бригада скорой доставила их в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

Еще один мужчина ранен от удара дрона в районе села Графовка. Бригада скорой доставила пострадавшего с осколочными ранениями лица и бедра в областную клиническую больницу.

Кроме того, в селе Головчино Грайворонского округа при атаке дрона на грузовой автомобиль мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги. После оказания медпомощи он будет отпущен на амбулаторное лечение. В селе повреждены один грузовой и три легковых автомобиля.

В результате атак беспилотников в Белгороде выбиты окна в четырех квартирах четырех многоквартирных домов и в одном частном.

В Белгородском районе в селе Таврово, по информации Гладкова, пробита крыша коммерческого объекта. Еще в двух селах повреждены два частных дома.

В посёлке Комсомольский от удара дрона загорелась кровля коммерческого объекта, возгорание уже ликвидировано пожарными. Возле здания повреждены два легковых автомобиля, а также забор и кровля частного дома.

В Грайворонском округе в селе Козинка от детонации беспилотника в частном доме выбиты окна и повреждена кровля.

Кроме того, в Шебекино от рядом сдетонировавшего дрона выбиты окна в одной квартире многоквартирного дома, сообщил глава региона.

Белгородская область Вячеслав Гладков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

На 120% с начала года выросло число детей, пострадавших от киберпреступлений

Володин отметил, что "Буревестник" будет способствовать соблюдению принципа равной безопасности в мире

Дмитриев сказал, что Москва видит титанические усилия сорвать диалог РФ-США

Встречу конгрессменов США с депутатами Думы организуют в ближайшее время

Встречу конгрессменов США с депутатами Думы организуют в ближайшее время

Администрации США напрямую сообщили об испытаниях "Буревестника"

Песков заявил, что РФ будет преследовать по закону причастных к возможной конфискации активов

Песков заявил, что РФ будет преследовать по закону причастных к возможной конфискации активов

Песков заявил, что предпосылок к проведению саммита РФ-США на данный момент нет

Песков заявил, что четкой договоренности о датах проведения саммита РФ-США не было

Песков отметил, что Украина не способна сама производить ракеты, которые могут бить вглубь РФ

В Кремле заявили, что ВС РФ будут жестко реагировать в случае ударов вглубь России

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7446 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2472 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России109 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ73 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });