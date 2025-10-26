Четыре человека пострадали при ударах дронов в Белгородской области

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Четыре мирных жителя ранены в результате атак дронов ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"На участке автодороги вблизи села Таврово Белгородского района в результате атаки беспилотника на легковой автомобиль ранены мужчина и женщина. У обоих баротравмы, осколочные ранения головы и рук. Бригада скорой доставила их в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

Еще один мужчина ранен от удара дрона в районе села Графовка. Бригада скорой доставила пострадавшего с осколочными ранениями лица и бедра в областную клиническую больницу.

Кроме того, в селе Головчино Грайворонского округа при атаке дрона на грузовой автомобиль мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги. После оказания медпомощи он будет отпущен на амбулаторное лечение. В селе повреждены один грузовой и три легковых автомобиля.

В результате атак беспилотников в Белгороде выбиты окна в четырех квартирах четырех многоквартирных домов и в одном частном.

В Белгородском районе в селе Таврово, по информации Гладкова, пробита крыша коммерческого объекта. Еще в двух селах повреждены два частных дома.

В посёлке Комсомольский от удара дрона загорелась кровля коммерческого объекта, возгорание уже ликвидировано пожарными. Возле здания повреждены два легковых автомобиля, а также забор и кровля частного дома.

В Грайворонском округе в селе Козинка от детонации беспилотника в частном доме выбиты окна и повреждена кровля.

Кроме того, в Шебекино от рядом сдетонировавшего дрона выбиты окна в одной квартире многоквартирного дома, сообщил глава региона.