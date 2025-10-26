Минобороны РФ сообщило о нейтрализации 22 украинских беспилотников

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны с 16:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника самолётного типа, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

По данным ведомства, 19 дронов нейтрализованы над Белгородской областью, два - над Калужской и один - над Московским регионом.

Ранее ведомство сообщило, что с 11:00 до 16:00 воскресенья над российскими регионами перехватили 26 украинских беспилотников самолетного типа.



