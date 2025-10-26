Председатель Союза женщин Дагестана погибла в ДТП

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Председатель Союза женщин Дагестана, общественный деятель, бывший уполномоченный по правам ребенка в республике Интизар Мамутаева погибла в ДТП, сообщил глава региона Сергей Меликов.

"В автомобильной аварии трагически погибла председатель Союза женщин Дагестана Интизар Мамутаева. Она была яркой, сильной, неравнодушной женщиной, настоящей горянкой, которая посвятила жизнь любимому Дагестану и его жителям", - написал Меликов в своем телеграм-канале.

Глава Дагестана отметил, что в разные годы на государственной службе Мамутаева защищала детей, а позже нашла себя в общественной деятельности, поддерживала женщин и участников СВО.

Руководитель республики выразил соболезнования родным Мамутаевой, добавил, что ее близким будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.