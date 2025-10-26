В Анапе завершили восстановление защитного вала

Фото: оперштаб Краснодарского края

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Вдоль основных пляжей Анапы завершили создание защитного вала протяженностью 14 км. В финальной стадии - закрепление на нем полипропиленовых сетей, сообщил оперштаб Краснодарского края.

Всего вдоль берега в Анапе, на косе между с. Витязево и ст. Благовещенской и в пос. Веселовка вдоль озера Соленого сделали 23 км защитного вала.

Защитные сооружения выдержали ночной шторм. При этом большая часть того, что выбросило море - пластиковый мусор и фрагменты деревьев, отметили в оперштабе. Выявлены несколько слабых мест в конструкции рва - их оперативно укрепляют полноповоротные экскаваторы.

23 октября оперштаб сообщил о начале работ по восстановлению защитного вала. Решение было принято после анализа спутниковых снимков, на которых зафиксировали пятно в акватории. Отмечалось, что оно может представлять собой скопление нефтепродуктов, в случае шторма существует риск выброса мазута на берег.

На следующий день следы нефтепродуктов обнаружили в станице Благовещенской – в районе пансионата "Малахит" и гостиницы "Жара". Свежие выбросы также зафиксировали на Бугазской косе, на участке между Витязево и Благовещенской, а также в поселке Веселовка в районе пляжа "Альбатрос". В акватории моря вблизи берега мазутных пятен не обнаружили.