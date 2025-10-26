Три украинских БПЛА уничтожены над Калужской областью

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о ликвидации трех беспилотников над территориями трех городских округов за вечер воскресенья.

"Сегодня вечером силами ПВО уничтожены три БПЛА над территориями Боровского, Малоярославецкого муниципальных округов и на окраине города Калуги", - написал он в своем телеграм-канале.

По его информации, никто не пострадал разрушений инфраструктуры нет.

Ранее в воскресенье вечером Минобороны РФ сообщало о нейтрализации двух БПЛА над Калужской областью.