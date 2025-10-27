Поиск

В Минздраве РФ прогнозируют рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в декабре-январе

Вакцинацию от гриппа в стране прошли более 41 млн человек

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Эпидемические пороги по гриппу и ОРВИ в России не превышены; подъем заболеваемости может наблюдаться в декабре-январе, сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.

"В настоящее время ситуация по гриппу и ОРВИ в России остается стабильной. По данным оперативного мониторинга, эпидемические пороги по гриппу и ОРВИ в стране не превышены", - сказал Чуланов журналистам.

По его словам, подъем заболеваемости может наблюдаться в декабре-январе. Точное время пика заболеваемости зависит от многих факторов, включая погодные условия, интенсивность социальных контактов и охват вакцинацией.

Чуланов сообщил, что в текущем эпидемическом сезоне в РФ циркулируют штаммы вирусов гриппа A и B, а также респираторные вирусы, такие как риновирусы и коронавирусы, включая SARS-CoV-2.

Среди вирусов гриппа выявляются ожидаемые для текущего эпидемического сезона вирусы A(H1N1) и A(H3N2). Новых генетических вариантов вируса в циркуляции не отмечено. В группе ОРВИ преобладает риновирусная инфекция, добавил специалист Минздрава.

По его данным, вакцинацию от гриппа в России в настоящее время прошли более 41 млн человек. Прививочная кампания против гриппа с использованием вакцин, содержащих актуальные штаммы вирусов, в стране продолжается.

"Особенно важно сделать прививку против гриппа лицам, относящимся к группе риска, в первую очередь, людям старше 60 лет, детям, беременным женщинам и лицам с хроническими заболеваниям", - отметил Чуланов.

Минздрав Владимир Чуланов
