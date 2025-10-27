Поиск

Аэропорты "Домодедово" и "Жуковский" возобновили работу

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в столичных аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Аэропорт "Домодедово", "Жуковский" (Раменское). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко ночью в понедельник в своем телеграм-канале.

Чуть позже он сообщил о возобновлении аэропорта Калуги. Ограничения продолжают действовать в аэропортах Саратова и Самары.

