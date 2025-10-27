Авиакомпанию S7 Airlines вновь оштрафовали на 30 тыс. рублей за овербукинг

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Сибирь" (летает под брендом S7) привлечена к административной ответственности за отказ в перевозке десяти пассажиров, сообщает в понедельник Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"Установлено, что в августе текущего года десяти пассажирам, следовавшим из города Сочи в город Новосибирск отказано в реализации воздушной перевозки по причине превышения количества зарегистрированных на рейс пассажиров над количеством доступных мест на борту воздушного судна", - говорится в сообщении.

По инициативе транспортного прокурора авиакомпания привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг с нарушением, установленных законодательством РФ требований, совершенное повторно), с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.