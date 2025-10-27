Председатель организации по отлову бродячих животных задержана в Красноярском крае

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Следственные органы задержали председателя общественной организации, ответственной за отлов животных, по делу о гибели ребенка после нападения бродячих собак в пригороде Красноярска, сообщает в понедельник пресс-служба Главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

"В рамках расследования уголовного дела задержана председатель Красноярской региональной общественной организации защиты животных", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 22 сентября 2025 года между муниципальным учреждением и Красноярской региональной общественной организацией защиты животных был заключен контракт на выполнение мероприятий с бездомными животными, в том числе их отлов.

В октябре в организацию трижды поступали заявки о фактах нападения агрессивных собак на людей, однако организация не установила местонахождение животных и не провела их отлов.

25 октября в Березовском районе края на ребенка напали бродячие собаки. В результате укусов мальчик скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека).