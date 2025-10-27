До 32 увеличилось число сбитых БПЛА в Тульской области в течение ночи

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об уничтожении в регионе еще 24 беспилотников ВСУ в ночь на понедельник.

"В ходе боевой работы по защите воздушного пространства нашего региона подразделения ПВО Минобороны России в течение прошедшей ночи уничтожили еще 24 украинских беспилотника", - написал он в своем телеграм-канале утром в понедельник.

По его информации, никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее в ночь с воскресенья на понедельник Миляев сообщал об уничтожении восьми украинских БПЛА.