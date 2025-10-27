Поиск

До 32 увеличилось число сбитых БПЛА в Тульской области в течение ночи

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об уничтожении в регионе еще 24 беспилотников ВСУ в ночь на понедельник.

"В ходе боевой работы по защите воздушного пространства нашего региона подразделения ПВО Минобороны России в течение прошедшей ночи уничтожили еще 24 украинских беспилотника", - написал он в своем телеграм-канале утром в понедельник.

По его информации, никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее в ночь с воскресенья на понедельник Миляев сообщал об уничтожении восьми украинских БПЛА.

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 октября 2025 годаВоенная операция на Украине
Дмитрий Миляев Тульская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦБ РФ с 27 октября снижает ключевую ставку до 16,5% годовых

ЦБ РФ с 27 октября снижает ключевую ставку до 16,5% годовых

В Анапе завершили восстановление защитного вала

В Анапе завершили восстановление защитного вала

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации 22 украинских беспилотников

Что произошло за день: воскресенье, 26 октября

На 120% с начала года выросло число детей, пострадавших от киберпреступлений

Володин отметил, что "Буревестник" будет способствовать соблюдению принципа равной безопасности в мире

Дмитриев сказал, что Москва видит титанические усилия сорвать диалог РФ-США

Встречу конгрессменов США с депутатами Думы организуют в ближайшее время

Встречу конгрессменов США с депутатами Думы организуют в ближайшее время

Администрации США напрямую сообщили об испытаниях "Буревестника"

Песков заявил, что РФ будет преследовать по закону причастных к возможной конфискации активов

Песков заявил, что РФ будет преследовать по закону причастных к возможной конфискации активов
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7462 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2472 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России109 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ73 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });